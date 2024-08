La dieta estrema i chili persi e la massa grassa al limite | cosa è successo a Tamberi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) La vicendacontinua a fare discutere. L’atleta azzurro prima delle Olimpiadi ha fatto scelte estreme che hanno aperto un dibattito. Prima Sinner, ora. Le Olimpiadi sono state argomento di discussione in Italia e nell’ultimo mese possiamo dire che i temi più popolari sui social per quanto riguarda lo sport sono stati proprio il ritiro del tennista per la tonsillite e la vicenda riguarda Gimbo e la sua colica renale.dopo l’eliminazione alle Olimpiadi (Lapresse) – cityrumors.itUn problema fisico che non ha permesso all’azzurro di provare a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo. Troppo debole per provare a stare con i primi. Sia nelle qualificazioni che in finale non è riuscito a superare la misura 2.27.