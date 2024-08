Iva Zanicchi l’ultimo messaggio social per il suo compagno E sono lacrime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Iva, la nota cantante e showgirl italiana, ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento suiper le numerose dimostrazioni di affetto ricevute dopo la morte del suodi una vita, Fausto Pinna. Pinna, scomparso l’8 agosto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia, ha lasciato un grande vuoto nella vita dell’artista e in quella di molti che lo conoscevano.Chiara Ferragni, chiuso definitivamente il negozio a Milano: “Tutto svuotato” Nel suoha scritto: “Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto midi grande conforto, grazie grazie grazie vi voglio bene.” Queste parole riflettono il profondo dolore e la gratitudine della cantante per il sostegno ricevuto.