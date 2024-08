Italvolley femminile nella storia | 3-0 agli Stati Uniti è il primo oro olimpico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) Neanche due campionesse bergamasche come Sofia Goggia e Francesca Piccinini hanno voluto perdersi questa giornata che l’ha reso storica, conquistando a Parigi 2024 ilorodella pallavolosotto i cinque cerchi. Dopo aver demolito Serbia e Turchia nei due turni precedenti, le ragazze di coach Julio Velasco hanno aggiunto un’altra partita pressoché perfetta, liquidando con un 3-0 le statunitensi che non sono mai riuscite ad entrare in partita se non per una piccola parte di secondo set. Per il resto è stato un dominio azzurro, con le ragazze partite a tuono sotto la solita impeccabile regia di Orro e l’efficacia difensiva altissima: lo strappo iniziale per volare sul 6-1 non è più stato ricucito, con le avversarie alla ricerca di soluzioni ma con tanta, troppa imprecisione.