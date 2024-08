Italvolley d' oro Egonu super | le parole di Vannacci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Sono contentissimo che tutte le nostre atlete donne italiane abbiano conquistato questo memorabile oro olimpico. L'Italia e le donne vincono, che bello!": a dirlo l'ex generale e ora eurodeputato della Lega Roberto. In riferimento ad alcune polemiche passate per le suesulla pallavolista italiana Paola, invece,ha spiegato: "Confermo quello che ho detto e continuo a farle i complimenti, non ho mai messo in dubbio che sia una grande atleta italiana, di origine nigeriana, origine della quale credo lei stessa vada fiera, e che si vede dai tratti somatici". "Ma questo - ha poi aggiunto l'europarlamentare - non cambia nulla alla sua bravura e al fatto che ci abbia aiutato a conquistare l'oro, per me non c'è nessuna polemica".