ITALIA – USA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 11 agosto 2024) E’ arrivato il grandissimo giorno per l’del volley femminile e per tutti i tifosi. Oggi le azzurre giocano si una storica finale olimpica e gli occhi sono puntati decisamente sull’oro. Le azzurre hanno condotto fin qui una grandissima Olimpiade, rifilando un netto 3-0 alla Serbia ai quarti di finale e un netto 3-0 alla Turchia in semifinale, approdando con ampio merito alla finalissima delle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è grande enfasi per questa finale e tutti speriamo che le azzurre possano scendere in campo con la giusta carica e concentrazione, dopo la medaglia d’oro nella Volleyball Nations League, prendere l’oro oggi significherebbe chiudere una stagione pazzesca con Julio Velasco che ha saputo mettere insieme un gruppo davvero fantastico.