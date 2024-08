Incinta soccorsa su nave da crociera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Attimi di paura insulla Costa Deliziosa: turista si sente male e rischia l’aborto a bordo di unada: scattano i soccorsi della Guardia Costiera con elicottero e motovedetta. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando ladaCosta Deliziosa si trovava a circa cinquanta miglia dalla costa marchigiana, nello specchio acqueo antistante San Benedetto del Tronto. Ad un certo punto, una fra i tanti turisti che si trovavano a bordo ha cominciato ad accusare forti dolori al ventre. La donna – dell’età di 37 anni e in stato interessante – si è quindi immediatamente rivolta all’equipaggio, che ha prontamente allertato i soccorsi. Il capitano della, intanto, si è messo in contatto con la sala operativa di Ancona della Capitaneria di porto. La comunicazione via radio è stata colta all’istante dai marinai del capoluogo.