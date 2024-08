Incidente aereo di Vinhedo perché il ghiaccio è il maggiore sospettato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) Quello accaduto due giorni fa in Brasile è undal quale il settore aeronautico potrà imparare molto. La speranza è che la memoria digitale dei registratori di volo recuperati sul luogo della tragedia possa essere letta nella sua completezza, soprattutto nei quindici minuti che hanno preceduto l'. Per noi italiani è particolarmente importante per due motivi. Primo: ATR è un consorzio formato nel 1981 dalla francese Aérospatiale (oggi parte di Airbus) e dalla nostra Aeritalia (divenuta poi Alenia-Aermacchi e quindi Leonardo). Secondo:purtroppo di incidenti a questo tipo di aeroplano la cui causa, o concausa, è stata la formazione di, ne sono già avvenuti e la memoria nostrana torna alla sera del 15 ottobre 1987, quando precipitò lo ATR-42-312 “Città di Verona” in servizio con la compagnia ATI in un volo da Milano Linate a Colonia.