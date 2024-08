I vini macerati georgiani conquistano sempre di più i palati del mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 agosto 2024) Il vino georgiano èpiù ricercato e traina la spinta dell’export. La culla della viticoltura sta riscuotendo un importante successo di popolarità con i suoi prodotti frutto di una tradizione millenaria che danno vita abianchi dai colori ambrati e tannici che sonopiù ricercati nei diversi paesi del. Un vino in crescente notorietà Secondo i dati diffusi dal LEPL - National Wine Agency (divisione del Ministero dell’Agricoltura georgiano adibita al vino), 54,5 milioni di litri di vino sono stati esportati in ben 61 Paesi, per un valore di 145 milioni di euro. Stando a quanto registrato nell’anno scorso si tratterebbe un aumento significativo di crescita del 24% in valore e 26% in quantità.