Gatti avvelenati i residenti | | Muoiono tra atroci sofferenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Si dice sempre che la misura della civiltà di un paese si misura su come tratta gli animali. Se così è a Fermo non siamo messi benissimo. L’ultima segnalazione riguarda la zona di via Leti, all’inizio della Castiglionese, dove da sempre ci sono colonie dima anche tanti mici di proprietà che vorrebbero girare indisturbati che ma che invece hanno un’infinità di problemi. In questi giorni la situazione si è fatta drammatica, ida qualche settimana registrano una continua moria didovuta ad un probabile avvelenamento: "Le risultanze delle analisi in corso chiariranno le cause dell’intossicazione ma si ritiene, già ora, che prodotti quali i lumachicidi siano alla base delle morti che ad ora hanno riguardato cinque cuccioli di appena tre mesi e quattro adulti".