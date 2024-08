Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aperte e con ingresso gratuito anche a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) “Giovedì 15 agosto, in occasione della giornata di, lea Milano, Napoli Torino e Vicenza sarannoconper tutti i visitatori”. Lo comunica una nota dell’istituto di credito. Di seguito le opere visitabili a Napoli, Milano, Torino e Vicenza. NAPOLINella sede delle Gallerie d’Italia a Napoli sarà possibile vedere tre importanti itinerari espositivi, con opere appartenenti al patrimonio storico-artistico di: l’arte napoletana dal XVII secolo al XX secolo, la raccolta di ceramiche attiche e magnogreche e un’importante selezione di opere del Novecento. Il primo itinerario propone una selezione di dipinti e sculture in grado di delineare le vicende salienti della pittura a Napoli e in ambito meridionale dagli esordi del Seicento ai primi decenni del XX secolo.