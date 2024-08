Fuga da Milano | mete storie e volti dei viaggiatori nel weekend dell’ultimo grande esodo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)– Un sorriso così ampio da inarcare le sopracciglia, senza rughe da stress “incise” sulla pelle della fronte. Lavoro, fretta, scadenze e preoccupazioni hanno mollato la presa sulla mente. Faranno ritorno solo a settembre. C’è tempo. Nel sabato delprima di Ferragosto, i milanesi in modalità relax intercettati sull’Autostrada del Sole, nell’area di servizio di San Zenone Ovest, in testa hanno un solo pensiero: le vacanze estive (progettate, sognate, agognate per tutto l’anno) sono finalmente arrivate. 52mila auto ieri si sono infilate nell’imbuto del casello alla barriera diSud, per ripartire e fuggire a tutta velocità, pur di lasciarsi alle spalle quella diavolo di metropoli.