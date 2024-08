Come una villa galleggiante | lo yacht di Spielberg è in Toscana e fa impazzire l’Argentario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Porto Ercole, 11 agosto 2024 – Già il nome è particolarmente evocativo, “Seven Seas”, “Sette Mari”. Se poi qualcuno riesce ad avvicinarsi e a guardarlo, capisce che è una vera e propria. Tiziana Pagliuca, dell’Artemare Club, associazione argentarina, ha scattato la foto che vedete a corredo di questo articolo, avvicinandosi con il gommone. Eccolo il Seven Seas, già documentato l’anno scorso per il l’Archivio storico delloing del. Il comandante Daniele Busetto, dell’Artemare Club, racconta che il megadi 109 metri di lunghezza è stato costruito dai cantieri Oceanco ed è in attività dal luglio del 2023.