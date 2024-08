Cina | la torre idrica dell’Asia traccia ampie linee rosse ecologiche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Xining, 11 ago – (Xinhua) – La provincia cinese del Qinghai hato “per oltre il 40% del suo territorio, mettendo queste aree sotto una rigorosa protezione ambientale. Situata sull’altopiano Qinghai-Xizang, la provincia nordoccidentale e’ nota per il suo fragile ecosistema e per ospitare l’area del Sanjiangyuan, dove nascono i fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. Il Lancang e’ conosciuto come il fiume Mekong mentre scorre attraverso cinque nazioni del Sud-est asiatico. La provincia, chiamata “”, ha ora designato 296.400 chilometri quadrati come aree all’interno delle “” di protezione ecologica, come affermato da un documento recentemente emesso sulla pianificazione spaziale del Qinghai verso il 2035. Secondo il documento, sono state istituite riserve naturali in oltre il 90% delle aree entro le “”.