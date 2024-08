Anni 30 prezzi e servizi degli hotel Ma i turisti non andavano pelati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) ‘Se potessi avere mille lire al mese’: il titolo d’una canzone d’una canzone di successotrenta del secolo scorso che raccontava le aspirazioni di gran parteitaliani. Motivo che torna utile per rileggere in modo non scontato questa cartolina dei primitrenta che illustra un volto diverso di Cesenatico. Spicca la facciata del signorile Gran(aveva aperto i battenti nel 1929) e dirimpetto, dall’altra parte dello slargo davanti al mare che allora si chiamava Piazzale Vittorio Veneto, la Pensione Cecoslovacchia (su questa area sorgerà trent’dopo il grattacielo). Diamo un’occhiata aidi soggiorno di allora, consultando la Guida Pratica ai Luoghi di Soggiorno e di Cura d’Italia del Touring, 1934. Il Granddisponeva di 50 cabine proprie sulla spiaggia, con tende a vela e ombrelloni a 250 lire al mese, 500 lire per l’intera stagione.