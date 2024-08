Una delle piaghe di ogni estate | aumentano i cani abbandonati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) Da anni si cerca di trovare una soluzione ma i casi non fanno che aumentare e i poveri animali vagano per le strade senza nessuno Un dato che mette paura e che fa riflettere. Ma è anche vero cheanno non fanno che accadere storie simili e tremende, die animaliper strada come se fossero secchi della pattumiera, tanto qualcuo li porterà via. Sono tanti e troppianno i casi didalle persone senza scrupolo (Ansa Foto) Cityrumors.itNumeri che mettono spavento e che non dovrebbero esistere, soprattutto perché si tratta di esseri umani e più di una semplice multa dovrebbe essere fatta a chi commette una simile situazione. Basti pensare che nel 2023 sale a 85mila il numero deicon una percentuale che è salita all’8,6% rispetto al 2022.