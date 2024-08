Traffico Roma del 10-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto pocoal momento lungo il raccordo anulare circolazione nella norma lo stesso per le principali consolari dai verso la capitale non si evidenziano disagi di rilievo ancora chiusa per incendio di fogliame via del Fosso della Magliana tra via della Magliana & via Franco Modigliani in questa direzione la polizia locale segnala incidente Code in largo Preneste all’altezza di via Prenestina ricordiamo che per lavori il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti nei due sensi di marcia così sarà fino al 19 a trasporto pubblico da oggi è fino al 27 agosto sulla ferroviaViterbo nuovo cantiere ad Acqua Acetosa modifiche di orario e riduzioni di corse per dettagli su queste altre notizie consultate il sito.luceverde.