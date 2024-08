Star Wars | Skeleton Crew il primo trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) In occasione del D23 2024, Lucasfilm ha diffuso ildi, la nuova serie della Galassia lontana lontana in arrivo su Disney+ il 3 dicembre. La sinossidi“Quando quattro ragazzi fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale apparentemente sicuro, si perdono in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa, incontrando improbabili alleati e nemici sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato”. Watts e Ford hanno co-scritto la serie, che si avvale di un gruppo di registi che comprende Bryce Dallas Howard (: The Mandalorian), Jake Schreier (Marvel’s Thunderbolts*), Lee Isaac Chung (Twisters), David Lowery (Disney’s Peter Pan & Wendy) e i vincitori dell’Oscar per Everything Everywhere All at Once Daniel Kwan e Daniel Scheinert.