Star Wars | Skeleton Crew il primo trailer mostra Jude Law nei panni di un Jedi

(Di sabato 10 agosto 2024), ilLaw neidi unIldella nuova serie Disney+ Lucasfilmè stato proiettato in occasione del D23 Expo di Anaheim.Law è salito sul palco e ha detto che la serie richiama i film fantasy di Amblin per bambini degli anni ’80 alla maniera de I Goonies. “Mi sono innamorato diquando avevo 10 anni”, ha detto. “Questa serie è raccontata dal punto di vista dei bambini”.avrà la sua première di due episodi il 3 dicembre sullo streamer Disney. Nella clip, dei bambini sfrecciano in un ambiente che ricorda una accademia spaziale. Si imbattono in un tunnel nel bosco, scendono, trovano una nave, volano nell’iperspazio, incontrano grandi mostri e sparano con le mitragliatrici della torretta. Oh, e Law interpreta un