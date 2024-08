Spiagge sciopero soft Ombrelloni chiusi sì ma solo per mezz’ora | Non ci fermiamo qui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Pisa, 10 agosto 2024 – È stato uno", come peraltro annunciato, quello degli stabilimenti balneari di tutta Italia che ieri mattina hanno ritardato l’apertura degliper protestare contro il silenzio del Governo e l’immobilismo, che – dicono – " persiste da oltre 14 anni", sulla questione delle concessioni balneari. A Pisa, secondo il presidente del Sib Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, "la categoria ha aderito all’unanimità a questa forma didolce". Tuttavia, affacciandosi dalla terrazza Belvedere di Tirrenia, si poteva notare anche chi non ha condiviso la "serrata" e ha deciso di tenere aperti gli. Lo stesso è accaduto in alcuni stabilimenti di Marina di Pisa, dove qualche titolare non ha resistito alle insistenze dei clienti e ha deciso di aprire con qualche minuto di anticipo rispetto alla fine prevista della protesta.