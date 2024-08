Si accende anche sulle Torri la magica notte di E lucevan le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Ci siamo. Stasera si ““ ladellecadenti, a Lucca. E per omaggiarla torna la terza edizione di “Ele” proposta dall’amministrazione comunale. Le protagoniste di stasera saranno ancora le Mura urbane e leciviche, aperte straordinariamente al chiaro di luna per ammirare le luci della città dall’alto. Evocata dal nome della manifestazione, che richiama la celebre aria dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, sarà nuovamente la musica la grande protagonista dell’evento: lungo gli oltre 4 chilometri della passeggiata, si alterneranno infatti concerti lirici sui baluardi, mostre, iniziative speciali, casermette aperte con figuranti in costume. L’evento inizierà alle 21.30.