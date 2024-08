Sassuolo Buona la prima ma senza strafare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Bentornato in Serie B,. Si fa per dire, ovviamente, considerato da una parte il contesto ambientale – solleone e un paio di migliaia di persone in uno stadio che tieni dieci volte tanto – e il non moltissimo che i neroverdi di Fabio Grosso consegnano alla lorouscita stagionale. Passano il turno, e questo contava, anche perché è di tutta evidenza, e Grosso lo ribadirà nel dopogara, come ilstia ricostruendosi, andando oltre situazioni non semplici e ben note dettate da un mercato che qualcuno distrae, qualcun altro lo ha già messo ai margini del progetto. La sintesi? Contava vincere, si è vinto e tanto basti per ora: il resto, ci si augura, verrà.