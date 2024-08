Regolamento Empoli-Catanzaro | cosa succede in caso di pareggio al 90? Coppa Italia 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ildi, match valevole per il turno preliminare della/25. Esordio ufficiale per la formazione del nuovo mister D’Aversa, che affronta i calabresi, reduce dall’ottimo campionato scorso culminato con la qualificazione ai play-off. Anche i giallorossi però hanno cambiato allenatore, con Vivarini che ha preso la via di Frosinone e Caserta che è subentrato al suo posto. I toscani partono ovviamente favoriti in virtù della categoria di differenza, ma occhio a possibili sorprese.Contrariamente a quanto accaduto nelle passate stagioni, a partire da quest’anno ildella/2025 prevedrà un importante cambiamento.