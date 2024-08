Parigi 2024 Italia quarta nella 4×100 | Risultato fa malissimo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Quarto posto per l’alle Olimpiadi di. Il quartetto azzurro chiude in 37”68gara vinta dal Canada, medaglia d’oro in 37”50, davanti a Sudafrica (argento in 37”57) e Gran Bretagna (bronzo in 37”61). Squalificati gli Usa per cambio irregolare. “Il quarto posto che fa, credevamo di poter vincere e prendere una medaglia. Sappiamo quanto sia difficile questa disciplina, gli Stati Uniti arrivavano qui con l’oro in tasca e sono arrivati ultimi. Rispetto a ieri siamo migliorati tanto, ma si perde e si vince insieme. Noi rispetto a ieri abbiamo migliorato tanto ma purtroppo non è bastato, ma saremo sempre super uniti e torneremo a lavoro più agguerriti di prima”, dice Marcell Jacobs, secondo frazionista. Deluso fino alle lacrime Filippo Tortu, ultimo frazionista.