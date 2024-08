Pallanuoto femminile anche il Setterosa cede ai rigori all’Ungheria | Italia sesta alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Così come accaduto al Settebello,ilai tiri di rigore, con le magiare che si impongono per 15-12, dopo l’11-11 nei tempi regolamentari, nella finale per il quinto posto nel torneo didi Parigi 2024, con l’che quindi chiude. Difesegre nella prima metà di gara: nel primo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due squadre. Vantaggio azzurro con Bianconi, pari di Keszthelyi, rete di Palmieri ed ancora pari di Garda. Primo vantaggio magiaro con Rybanska, ma Cocchiere firma il 3-3. Non cambia lo spartito nel secondo periodo: break magiaro con Farago e Kurucz-Gurisatti, Bianconi accorcia ma Mahieu restituisce il +2magiare. Accorcia Marletta, ma Kurucz-Gurisatti va ancora in gol.