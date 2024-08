Nuovi sgravi Irpef? L’annuncio del viceministro Leo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) È un’estate di grandi incognite dal punto di vista economico e finanziario quella del governo di Giorgia Meloni. Mentre la premier e i ministri si godono qualche giorno di vacanza a cavallo di Ferragosto – con un occhio alle ultime misure approvate in Parlamento (tra cui il tanto discusso decreto carceri) e l’altro rivolto a Parigi per i Giochi olimpici – inizia ad esserci grande curiosità in merito ai prossimi provvedimenti in materia che l’esecutivo dovrà approvare tra l’autunno e l’inverno. Dalle parti del Mef corre un sentimento di disagio misto a preoccupazione per la mancanza di fondi di cui ha parlato di recente il ministro Giancarlo Giorgetti, conscio del fatto che le sanzioni per l’Italia relative al Patto di stabilità e gli effetti postumi di alcuni provvedimenti molto onerosi come il Superbonus edilizio renderanno la vita molto complicata alla maggioranza di centrodestra.