Napoli tra Lukaku ed altri arrivi

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilavrebbe l’intesa con Romeluda quasi due mesi, ma la trattativa tra gli azzurri ed il Chelsea non si è ancora sbloccata. Questo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna. Sempre la rosea riporta l’attesa di Antonio Conte di diversi calciatori che andrebbero ad arricchire qualitativamente il centrocampo azzurro. Si tratta di Brescianini, Gilmour e Neres. Di seguito quanto scritto dal quotidiano sportivo., l’intesa conc’è Così “La Gazzetta dello Sport”: “L’intesa con Romeluè stata siglata a fine giugno, quando ile Osimhen erano sicuri che la separazione sarebbe arrivata in pochi giorni. Ora ilha rotto gli indugi, perchè Conte è impaziente: ieri c’è stato un altro vertice con il Chelsea per trovare intesa sul prezzo.