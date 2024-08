Napoli offerta rifiutata e cambio di programma | Conte ha deciso così

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Non si concretizza la cessione di esubero, che ha rifiutato l’unicaconcreta:hapreso una inaspettata decisione Ilè pronto a scendere in campo questa sera per fare il debutto ufficiale in questa stagione. Nel frattempo, però, Giovanni Manna è al lavoro per risolvere diverse questioni di mercato. Al gong finale di questa sessione mancano sempre meno settimane e ci sono ancora tante cose da fare. Fra queste, oltre a risolvere la questione Osimhen, c’è il problema esuberi. In rosa ce ne sono diversi che ancora non hanno trovato sistemazione, e uno di questi è Mario Rui. Il terzino sinistro, in rosa da 7 anni e protagonista sia con Sarri che con Spalletti, è stato messo in uscita.