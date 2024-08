Muratori con la finta partita Iva In sei sistemavano le ville di lusso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Manovali stranieri che non parlavano l’italiano, in possesso di contratti di prestazione d’opera e impiegati per lavori di ristrutturazioni di pregio nella zona dell’Alto Lago di Como. Sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Menaggio, durante il controllo di due cantieri edili privati, facenti capo a un’impresa edile con sede a Milano. L’analisi della posizione lavorativa dei manovali, e l’esibizione da parte loro di contratti di prestazione d’opera, hanno creato le premesse per approfondire ulteriormente l’attività di verifica, a cui si è aggiunto un ulteriore dettaglio: lo spostamento da parte dell’impresa di alcuni dei lavoratori, in diversi cantieri in Portogallo. È così emerso che i sei lavoratori, tutti di nazionalità rumena, erano stati impiegati dalla società milanese fin dal 2020, prima come lavoratori subordinati e poi come liberi professionisti.