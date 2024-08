MantovaFilmFest 2024 | le anteprime de L' innocenza di Koreeda e Day of the Fight in programma

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) Dal 21 al 25 agosto il MantovaFilm Festival regalerà dueinternazionali in pre-apertura e chiusura, una masterclass sui mestieri del cinema e tanti ospiti. Dal 21 al 25 agosto si terrà la diciassettesima edizione del, che ha calato i suoi assi nella manica. Annunciato ilche comprenderà due importantiinternazionali. La pre-apertura del filmfest, inmercoledì 20 agosto alle ore 21.15, regalerà al pubblico la visione de L', pellicola del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda, presentato e premiato al festival di Cannes 2023, che approderà nei cinema il 22 agosto. Un altro appuntamento speciale è previsto per mercoledì 21 agosto alle ore 18, quando il pubblico del festival potrà incontrare la scenografa e arredatrice Cristiana Possenti, in una masterclass battezzata