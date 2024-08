Lotta ai Furti d' Acqua nel Fucino | I Droni dei Carabinieri Forestali in Azione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) L'Aquila - Con l'emergenza idrica che continua a peggiorare a causa delle temperature elevate e della scarsità di precipitazioni, ihanno intensificato i controlli sull'uso delle risorse idriche nel. In particolare, l'attività di monitoraggio, già parte delle operazioni regolari dell'Arma, è stata rafforzata con l'impiego di, che permettono una sorveglianza più efficace e capillare del territorio. Le ispezioni mirano a contrastare l'utilizzo abusivo dell', con particolare attenzione alle risorse idriche superficiali, sotterranee e sorgive. L'iniziativa rientra nell'accordo di programma tra il comando RegioneForestale “Abruzzo e Molise” e il genio civile della Regione Abruzzo, che prevede azioni congiunte per garantire il deflusso minimo vitale necessario alla fauna ittica e per contribuire all'innalzamento delle falde acquifere.