LIVE Francia-Stati Uniti 41-49 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | i padroni di casa rimangono in scia 15 punti di Yabusele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:20 15di Guerschone 13 di Victor Wembanyama tra le fila dei francesi, con Devin Booker top scorer degli USA con 13– 7di LeBron James e 6 equamente divisi tra Steph e Kevin Durant. Transalpini più precisi da due (64%), con gliche hanno tirato meglio dall’arco (45%). Si chiude il secondo quarto: dopo 20? glisono avanti di otto lunghezze (41-49)! 41-49 Semi-gancio in reverse disulla sirena! 39-49 Jrue Holiday arma il braccio dall’arco: bomba e nuovo +10 per gli! 39-46 Tap-in perfetto di Wembanyama: 13per il classe 2004, gli stessi di! 37-46 1/2 pera cronometro fermo.