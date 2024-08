LIVE Brasile-Stati Uniti 0-0 Olimpiadi Parigi calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Inni nazionali in corso per, tutto pronto per la sfida. 16.53 Thais è uno degli elementi più interessanti del. Stesso discorso per Coffey negli USA. 16.50che sono arrivati in finale battendo la Germania 1-0. 16.45 Ilè arrivato in finale superando 4-2 la Spagna in semifinale. 16.40 Ecco le formazioni ufficiali:: Lorena, Tarciane, Duda Sampaio, Vitoria Yaya, Adriana, Jheniffer, Yasmim, Ludmila, Thais, Gabi Portilho, Lauren. Usa: Naeher, Fox, Albert, Girma, Rodman, Dunn, Swanson, Horan, Smith, Davidson, Coffey. 16.38 Buon pomeriggio e benvenuti alla finale tra-Usa. Buongiorno e benvenuti allatestuale di2024, ultima partita della competizione.