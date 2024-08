Le ultime Per l’esordio possibile difesa a quattro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) La stagione dell’Ascoli decollerà domani sera (avvio alle 21) contro il Gubbio nella gara valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. L’organico resta chiaramente un cantiere aperto e per questa prima uscita non è escluso che il tecnico possa cambiare rispetto a ciò che si aspettava. Il rebus tra i pali sarà sciolto a breve, nel frattempo bisognerà capire se ci si affiderà a Barosi o se si punterà subito su Bolletta. Inla partenza di Mantovani e gli acciacchi di Gagliolo non consentiranno l’impiego del terzetto. Più probabile invece una linea acon la coppia di centrali Tavcar-Quaranta. In mediana Varone, appena arrivato, potrebbe restare inizialmente fuori. Bando, Campagna, Bertini i candidati dal primo minuto. Marsura e D’Uffizi invece sarebbero i nomi a supporto di Tirelli o Corazza.