Le altre di C Catania | fidejussione ok salvi i dieci nuovi tesseramenti

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPericolo scampato per ilche ha presentato entro il termine ultimo previsto (9 agosto) laintegrativa necessaria per garantire il tesseramento deicalciatori arrivati nel mercato estivo. I 4,2 milioni di euro erano stati regolarmente versati dal presidente Pelligra nei giorni scorsi tramite una banca australiana, ma è stato necessario attendere gli adempimenti tecnici per farli giungere nel circuito bancario italiano, ok che è arrivato quasi sul suono della sirena. C’è stata grande suspance fino all’ultimo ma l’ambiente rossoblù può tirare un sospiro di sollievo perché ora sarà possibile completare l’iter per il tesseramento deiacquisti.