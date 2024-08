L’acqua deve essere pulita non basta che sia sana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) L’estate della riviera romagnola (e non solo) è caratterizzata dal dibatitto sulle mucilaggini, tra le istituzioni che garantiscono sulla buona qualità dele chi, invece, chiede interventi rapidi. Silvia Zamboni e Paolo Galletti di Europa verde Emilia-Romagna vertono per la seconda. "La Regione e il governo cambino passo sulle mucillagini: il mantra che non sono nocive per la salute dei bagnanti nonpiù – convergono Zamboni e Galletti –, perché i turisti vogliono fare il bagno in acque pulite. Ci associamo quindi alle richieste dei nostri storici esponenti Verdi di Rimini e Cattolica, Beatrice Grasselli e Cesarino Romani, che invocano un serio impegno a tutela della qualità delle acque dei fiumi e del sistema di vegetazione riparia. L’alluvione del 2023 ha parlato chiaro: i fiumi non vanno intubati, ma lasciati liberi di espandersi quando aumenta la loro portata.