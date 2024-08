Kate Middleton ultime notizie | disgustata per l’eredità di oltre 8 milioni di Harry

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) La notizia non è recente: il Principericeverà un’eredità di 8e mezzo di dollari. Ee il Principe William non l’avrebbero presa bene, anzi, sarebbero addirittura “disgustati”, secondo quanto trapelato da fonti vicine alla Famiglia Reale. Il Duca di Sussex, che compie 40 anni il 15 settembre, è destinato a ricevere una somma ingente per volere della defunta bisnonna, la Regina Madre, la mamma della Regina Elisabetta.e il Principe William “disgustati” daldel PrincipeIl Principeè prossimo a ricevere un’eredità di 8e mezzo di dollari. La mamma della Regina Elisabetta II, la Regina Madre, ha versato 90di dollari in un fondo fiduciario destinato alla famiglia e ha specificato una delle condizioni per potervi accedere:avrebbe potuto ricevere la sua quota al compimento dei 40 anni.