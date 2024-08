Il Comune rinnova il sito Internet | Sarà più intuitivo per i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ildi Ozzano ha un nuovoweb con più immagini, una diversa disposizione delle notizie e una maggiore fruibilità per i. "È finalmente fruibile il nuovoonline del– afferma il sindaco Luca Lelli che, così come per lo scorso mandato, anche in questo ha mantenuto per sè le deleghe alla comunicazione e infrastrutture digitali –. La tecnologia, oggi, avanza, a passi velocissimi e il nostro vecchioera ormai datato e non supportava a pieno i nuovi programmi informatici. Oltre alla nuova home page del, con più immagini, una diversa disposizione delle informazioni e news, la vera finalità di questomento è quello di renderlo maggiormente fruibile dalla cittadinanza, piùnella ricerca delle informazioni e veloce nella consultazione.