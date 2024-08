Identificato il Responsabile del Rogo che Ha Minacciato le Abitazioni a Selva di Altino

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) Chieti - È stato individuato ildell'incendio che nei giorni scorsi haledi, nel Chietino. I carabinieri forestali, dopo un'attenta indagine, sono riusciti a risalire al punto di innesco del, causato dal mancato spegnimento completo di residui vegetali bruciati durante un'attività agricola. L'incendio, che ha coinvolto circa due ettari di terreno, si è sviluppato a partire da scarti legnosi ed erbacei, residui di potature e altre operazioni agricole. Le fiamme hanno richiesto l'intervento tempestivo di due squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile per essere domate, evitando pericolose conseguenze per levicine e le aree circostanti, ricoperte prevalentemente da sterpaglie e ex terreni agricoli.