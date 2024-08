FOTO – Sanchez è pronto a far sognare i tifosi dell’Udinese | I’M BACK!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Alexisha espresso le sue prime parole da calciatore, Per il calciatore cileno si tratta del ritorno nella squadra in cui è esploso come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. LA SCELTA – Alexisè stato ufficialmente annunciato come nuovo calciatore. Dopo l’ultima vincente stagione con l’Inter, terminata con la vittoria dello scudetto per i calciatori allenati da Simone Inzaghi, il cileno ha dovuto arrendersi all’evidenza rappresentata dalla volontà dei nerazzurri di non puntare sul suo profilo per la prossima stagione. Ecco che, dopo essersi svincolato dai meneghini, il classe 1988 ha deciso di riscrivere nuove pagine di storia con il club in cui è si fatto conoscere al grande pubblico, ossia l’Udinese.