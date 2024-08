Finisce sott’acqua | il bagnino lo salva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un uomo di 65 anni di origini africane è statoto ieri pomeriggio sulla spiaggia di Collemarino. Si trovava in mare. A causa di un malore o probabilmente per colpa della scarsa capacità natatoria, l’uomo è finito. I bagnanti che si trovavano nelle vicinanze si sono allarmati e hanno chiamato subito i soccorsi. Ilditaggio si è tuffato e grazie alla sua protezza di riflessi l’ha tirato fuori dall’acqua,ndolo. Poi sono stati allertati i soccorsi del 118. Sul posto è arrivato il quad della Croce Gialla che che presta servizio lungo l’arenile tra Falconara e Ancona. Il 65enne è stato caricato a bordo di un’ambulanza che era già pronta a Torrette ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale. E’ fuori pericolo, ma sarebbe bastato qualche secondo in più e sarebbe stata tragedia.