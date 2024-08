Correa l’Inter potrebbe trovare una sponda in Serie A | opzione concreta – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Joaquinnon rientra nei piani delper la prossima stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di una potenziale acquirente, squadra cheprovenire proprio dallaA. LA SITUAZIONE – Joaquinvive alla paradossale situazione di essere, da un lato, destinato alla cessione in questa finestra di mercato e, dall’altro, un potenziale titolare in vista del primo match diA contro il Genoa. L’argentino ha rifiutato le piste straniere, che si erano manifestate negli scorsi mesi dalla Turchia, dalla Grecia e dalla stessa Argentina. La sua volontà è quella di continuare a giocare in un grande campionato europeo, ma al momento non sono pervenute offerte di questo tipo al club nerazzurro.