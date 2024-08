Ci ha molestate tre ragazze picchiano e accoltellano un 23enne | denunciate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Sostengono di essere state. Per questo motivo hanno aggredito e accoltellato undi origine bengalese. Succede a Ragusa dove tredi 25, 24 e 22 anni sono statedai carabinieri, con l’accusa di lesioni aggravate in concorso. I militari contestano alle giovani di aver picchiato con calci e pugni il bengalese, poi ferito con una coltellata al petto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’aggressione è stata causata dal fatto che il, insieme ad un altro suo connazionale, ha molestato le tre. Al bengalese, trasportato nell’Ospedale “Giovanni Paolo II”, è stata riscontrata una ferita da taglio al torace giudicata guaribile in 18 giorni. L'articolo “Ci ha”, treunproviene da Il Fatto Quotidiano.