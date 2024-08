Chi sono gli avversari di Tamberi in finale Il ‘solito’ Barshim spaventano Woo e Kerr

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoandrà a caccia del grande colpaccio nelladi salto in alto che stasera animerà le Olimpiadi di Parigi 2024, ma quali saranno i rivali con cui il fuoriclasse marchigiano dovrà fare i conti? L’o di riferimento resta il qatarino Mutaz Essa, l’altro Campione Olimpico di Tokyo 2020. Il tre volte Campione del Mondo è forse in leggera flessione, ma resta un fenomeno assoluto e insegue lo stesso obiettivo di: diventare il primo saltatore in alto della storia a trionfare per due volte ai Giochi. L’asiatico, bronzo nell’ultima rassegna iridata, non ha illuminato nel corso di questa stagione e si è fermato a 2.31 metri, mentre nel turno preliminare ha accusato un crampo venendo tra l’altro soccorso proprio dall’italiano, con cui è amico di vecchia data.