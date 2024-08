Caos Marquez la Ducati è preoccupata | il confronto con Bagnaia è umiliante

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 agosto 2024) Per il pilota spagnolo Marcnon è affatto un periodo semplice. Il pilota è chiamato a reagire dopo l’ennesima batosta. A inizio stagione nessuno lo vedeva competitivo per il Mondiale e Marcha però risposto presente. Il primo anno in, seppur non quella ufficiale, dopo una lunghissima avventura in Honda e lo spagnolo ha reagito con una serie di grandi prestazioni. doccia fredda per Marc(Lapresse) IlveggenteMarc ha lottato cone Jorge Martin, si è spinto al limite ed ha offerto belle prove qua e là, ma il suo cammino è andato in calando. Fortunatamente laha scelto lui come pilota ufficiale per la prossima stagione e con non poche discussioni.insieme amentre Martin – leader della classifica mondiale – costretto a lasciare ed andare in Aprilia.