Calcio a 5 femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle si rinforza con Monica Felicetti

(Di sabato 10 agosto 2024) L’ex capocannoniere del Prandone è pronta a dare man forte al club rosanero. “è una società ambiziosa con una rosa di alto livello, darò il mio contributo”, 9 agosto 2024 –sie punta su. Altro nuovo acquisto per la societàse, che dopo Sabina Radu e Marta Severini, ora tocca all’ex Prandone. La giocatrice, di ruolo pivot, classe 1998, ha trovato l’accordo con la società rosanero per la stagione sportiva 2024/25. Dopo le ultime stagioni fortunate al Prandone, che l’hanno vista tra l’altro capo cannoniere nella scorsa annata (21 gol più i 25 della stagione precedente) è una delle atlete più promettenti del panorama del futsalgrazie alle sue capacità tecniche e la versatilità in campo.