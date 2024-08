Bollino nero dopo l’apocalisse in A1 Mobilitazione per evitare altre tragedie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) "Oggi si replica". Sono pronti i professionisti aretini dell’emergenza, gli stessi che solo una manciata di giorni fa hanno salvato vite e fronteggiato il disastro in Autosole. Un morto e 25 feriti, il bilancio, pesantissimo, del pauroso fuoristrada: un pullman con a bordo una comitiva di turisti cinesi, è uscito sul lato destro della carreggiata, impattando con il guard rail che come una lama metallica lo ha trafitto, uccidendo la guida turistica. Un disastro nella domenica dache tuttavia, restituisce alla cronaca, anche la prova straordinaria di medici, infermieri e volontari della grande famiglia del 118 e del Pronto soccorso. Una task force per le maxi emergenza che oggi è già pronta a intervenire, in caso di bisogno.