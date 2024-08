Arnautovic in partenza dall’Inter? Volontà chiara del giocatore – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)al momento è infortunato, ma su di lui non cessano le voci di mercato. Arrivato un anno fa all’Inter, non ha entusiasmato: Tuttosport tratta la sua posizione in rosa. LO STATUS – Markol’anno scorso ha condiviso con Alexis Sanchez il ruolo di prima alternativa ai due attaccanti titolari dell’Inter. Ma, complici i tanti infortuni, spesso non era a disposizione alla pari del compagno di reparto “di riserva”. Ora è arrivato Mehdi Taremi, cosa che lo ha fatto scalare nelle gerarchie come quarta punta. Ma c’è un problema: entrambi sono infortunati e non è scontato il suo recupero per Genoa-Inter. Tuttavia, da qui al 30 agosto qualche scenario legato al mercato perpotrebbe cambiare. Anche se è tutto aperto. Quale posizione in rosa per? L’Inter valuta CESSIONE DA VALUTARE – Gli ultimi dieci giorni di mercato possono portare sviluppi anche inattesi.