Anticipazioni Beautiful dall' 11 al 17 agosto 2024 | Sheila ha un infarto

(Di sabato 10 agosto 2024)Carter rischierà di morire nel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera americana. La donna, infatti, come segnalano le'11 al 17, sarà braccataa polizia e Deacon darà la possibilità agli agenti e a Bill e Ridge di arrivare e catturarla., però, riuscirà a fuggire nuovamente con Spencer che la rincorrerà. Sarà proprio l'editore a fermare definitivamente la fuga disperata della dark lady, che perderà i sensi e cadrà a terra. La Carter avrà une verrà portata con urgenza in ospedale, dove Li e Finn accoglieranno con sgomento il suo arrivo. La dottoressa, a quel punto, penserà di non prestare soccorso alasciandola morire per liberarsi di lei una volta per tutte.