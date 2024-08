Allarme legionella nel Lodigiano un altro ricovero in Rianimazione | attenzione all’acqua dei rubinetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Nel Logidiano si è rilevato l’ennesimo caso di: è il settimo da inizio luglio. Un’anziana è stata ricoverata nel reparto didell’ospedale di Lodi per una grave polmonite. Come ogni estate, il numero di casi dia causa del caldo, che favorisce la formazione del batterio responsabile della malattia. Secondo i dati dell’Agenzia per la tutela della salute di Lodi, soltanto a luglio si sono registrati 5 casi, di cui 3 hanno richiesto unin. La Società dell’acqua lodigiana sta effettuando controlli sulla rete idrica per identificare la possibile presenza del batterio e le autorità hanno consigliato ad amministratori di condominio e ai privati spettano i controlli sull’ultimo tratto delle tubature.