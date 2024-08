A Napoli apertura straordinaria dell’Orto Botanico ad agosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Ortodimanterrà le porte aperte nel mese dioffrendo un’oasi di fresco e cultura sia ai tanti turisti che ai residenti che restano in città. L’iniziativa si ripete dopo il successo riscontrato nell’estate 2023, chiaro segno di quanto sia attraente il patrimonio artistico, museale e naturalistico di, di cui l’Ortodell’università degli Studi diFederico II è una parte importante. L’ottocentesca struttura sarà aperta dal 9 al 14e dal 19 al 23, dalle 9 alle 14. Situato nel cuore del centro storico di, in via Foria, il Giardino, polmone verde della zona, nel contesto di caldo intenso di questo periodo in particolare, costituisce un’oasi di frescura creando un microclima più piacevole.